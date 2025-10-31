Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: „So glücklich, dass er für uns spielt“ – Mitspieler schwärmen von Woltemade

1 Fabian Schär (links) und seine Mitspieler feiern Torschütze Nick Woltemade (dritter von links) nach seinem Treffer zum 2:0. Foto: IMAGO/Shutterstock

Nick Woltemade ist bei Newcastle United voll eingeschlagen. Der Stürmer trifft und trifft für seinen neuen Club – so auch zuletzt im League Cup. Danach wurde er mit Lob überhäuft.











Nick Woltemade hat sich auf der Insel schnell eingelebt. Der Stürmer, der im Sommer für eine Mega-Ablöse von rund 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United wechselte, trifft und trifft – so auch jüngst beim League-Cup-Duell gegen Tottenham Hotspur (Endstand 2:0).

In der 50. Minute kam der Fast-Zwei-Meter-Mann nach einer Flanke von Joe Willock vor dem herausstürmenden Spurs-Torwart Antonin Kinsky an den Ball und nickte locker zum 2:0 ins leere Tor ein. Es war bereits sein sechstes Tor im elften Spiel für seinen neuen Club.

Schär schwärmt von Woltemade – der muss lachen

Nach dem Spiel wurde der 23-Jährige von seinem Trainer und seinen Mitspielern gefeiert. Innenverteidiger Fabian Schär, der das 1:0 erzielt hatte, schwärmte im gemeinsamen TV-Interview mit Woltemade vom deutschen Nationalspieler. „Was ein Typ, ehrlich. Er schießt nicht nur Tore, sondern er hat auch eine tolle Persönlichkeit, die der Mannschaft guttut.“ Er habe sich das total verdient.

Schär weiter: „Ich bin so glücklich, dass er für uns spielt.“ Die warmen Worte seines Mitspielers ließen den lauschenden Woltemade über beide Backen strahlen. Als Schär sein Loblied auf Woltemade beendete, und vom Interviewer zum Gepriesenen schaute, mussten beide lachen. Das zeigt: Woltemade ist in der Mannschaft längst angekommen.

Verstehen sich: Nick Woltemade und Trainer Eddie Howe Foto: IMAGO/Shutterstock

Diesen Eindruck hat auch Woltemades Trainer Eddie Howe. „Wir sind sehr zufrieden mit Nick“, so der Coach. Auf und neben dem Platz sei er erstklassig. „Die Art und Weise, wie er sich verhält, wie er mit dem Wechsel umgegangen ist, wie er seine Teamkollegen aufgenommen hat.“

Tonali: Zusammenspiel mit Woltemade „ein Vergnügen“

Lobende Worte für Woltemade hatte auch Mittelfeldstratege Sandro Tonali übrig. Auf Woltemades Treffer angesprochen, sagte der Italiener: „Er ist so groß, für ihn ist es recht einfach, Tore mit dem Kopf zu erzielen.“

Neben dem Tor imponierten Tonali vor allem die Laufleistung und der Einsatz Woltemades. „ Er rannte das ganze Spiel lang ununterbrochen, verteidigte nach hinten, war überall zu finden, egal ob in der Abwehr, im Mittelfeld oder im Sturm.“ Tonalis schmeichelndes Fazit: „Es ist ein Vergnügen, mit einem Stürmer wie Nick zusammenzuspielen.“

Das Vergnügen könnte Tonali bereits an diesem Sonntag (15 Uhr) wieder haben. Dann steht das nächste Spiel der Magpies an. In London trifft Newcastle auf den Tabellenneunzehnten West Ham United, der mit 20 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga hat. Die Chancen stehen also gut, dass der Lauf von Woltemade weitergeht – und die Loblieder auf ihn so schnell kein Ende nehmen.