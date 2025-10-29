Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Lauf geht weiter – Nick Woltemade trifft auch im Ligacup für Newcastle

Lauf geht weiter – Nick Woltemade trifft auch im Ligacup für Newcastle

1 Nick Woltemade zeigte sich auch im Ligacup treffsicher. Foto: IMAGO/Every Second Media/IMAGO

Für den ehemaligen Stürmer des VfB Stuttgart läuft es einfach in England. Mit seinem Team kommt er auch im Ligacup weiter. Beim FC Liverpool hingegen verschärft sich die Krise.











Auch dank des nächsten Treffers des ehemaligen VfB-Stürmers Nick Woltemade hat Newcastle United das Viertelfinale im englischen Ligacup erreicht.

Beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Tottenham Hotspur erzielte der deutsche Fußball-Nationalspieler vor heimischer Kulisse in der 50. Minute den Endstand. Fabian Schär (24.) hatte Cup-Verteidiger Newcastle in Führung gebracht.

Nächster Rückschlag für Liverpool

Der kriselnde englische Meister FC Liverpool kassierte mit dem Aus im Achtelfinale dagegen den nächsten sportlichen Rückschlag. Das personell stark veränderte Team von Trainer Arne Slot verlor ohne etliche Stars daheim 0:3 gegen Crystal Palace. Auch Florian Wirtz fehlte bei der Niederlage gegen den von Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner betreuten Club aus London.

Ismaila Sarr erzielte vor der Pause (41. Minute/45.) beide Treffer für die Gäste, die sich in dieser Saison auch schon im Supercup und in der Premier League gegen Liverpool durchgesetzt hatten. In beiden Partien war Sarr ebenfalls erfolgreich gewesen. Yeremy Pino (88.) setzte den Schlusspunkt gegen enttäuschende Gastgeber.

Liga-Spitzenreiter FC Arsenal siegte 2:0 gegen Brighton & Hove Albion mit Ex-St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler. Club-Weltmeister FC Chelsea musste beim 4:3 bei den Wolverhampton Wanderers nach einer 3:0-Führung noch zittern. Manchester City setzte sich 3:1 bei Swansea City in Wales durch.