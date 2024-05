Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Anastasios Donis dicht vor Titelgewinn

1 Anastasios Donis – hier noch im Trikot von Stade Reimes – spielt mittlerweile in Zypern für APOEL Nikosia. Foto: imago/PanoramiC

Für den früheren Stuttgarter Offensivspieler geht es am kommenden Wochenende auf Zypern um den Gewinn der Meisterschaft – mit einer guten Ausgangslage und der Aussicht auf die Qualifikation zur Champions League.











Link kopiert

Beim VfB Stuttgart verabschiedete er sich 2019 mit dem Abstieg, auf Zypern könnte Anastasios Donis (27) nun in Kürze etwas zu feiern haben: Der Stürmer liegt mit APOEL Nikosia einen Spieltag vor Schluss auf dem ersten Platz und kann an diesem Samstag im Heimspiel gegen den punktgleichen Zweiten AEK Larnaka alles klar machen. Ein Remis würde reichen, da der direkte Vergleich für Nikosia spricht.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Erster Neuzugang beim VfB II Der Transferticker unserer Redaktion bildet alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

In der Partie geht es nicht nur um den Meistertitel, sondern auch um internationale Perspektiven: Der zyprische Meister nimmt an der Qualifikation zur Champions League teil, während die Teams auf den Plätzen zwei und drei lediglich für die Qualifikation zur Conference League startberechtigt sind.

47 Pflichtspiele für den VfB

Donis spielt seit 2022 für den Hauptstadt-Club der Mittelmeer-Insel, bei dem schon deutsche Trainer wie Werner Lorant, Thorsten Fink und Thomas Doll das Sagen an der Seitenlinie hatten. Für den VfB absolvierte der elffache griechische Nationalspieler zwischen 2017 und 2019 insgesamt 47 Pflichtspiele, in denen ihm sieben Tore gelangen – unter anderem beim 4:1-Sieg beim FC Bayern im Mai 2018.

Mai 2018: Anastasios Donis (rechts) gegen Bayerns Niklas Süle. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Aber: Dauerhafte Konstanz brachte er in Bad Cannstatt nicht in seine Leistungen, sodass sich die Wege nach zwei Jahren trennten: Nach dem Gang in die zweite Liga spielte Donis unter dem neuen Trainer Tim Walter keine Rolle mehr und verließ den VfB im September. Über die Stationen Stade Reims (Frankreich) und VVV Venlo (Niederlande) führte sein Weg nach Zypern.

Wie es dort für ihn persönlich läuft? Mit Höhen und Tiefen. Zu Beginn dieser Saison musste Donis wegen einer Sprunggelenkverletzung mehrere Monate pausieren. Seitdem hat er überwiegend die Rolle als Einwechselspieler inne, kommt dabei aber regelmäßig zum Einsatz – zwei Tore und drei Vorlagen weist die Statistik aus. Ob noch weitere dazu kommen? Fraglich. Donis’ Vertrag läuft im Sommer aus, seine Zukunft ist offen.