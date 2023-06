Mislintat feiert Stuttgart-Sieg in sozialen Medien

1 Sven Mislintat freut sich über den Verbleib des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart bleibt in der 1. Bundesliga. Das freut auch Ex-Sportdirektor Sven Mislintat. „Dringeblieben 2.0“, schrieb der 50-Jährige am Montagabend in den sozialen Medien.















Ex-Sportdirektor Sven Mislintat freut sich über den Verbleib des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. „Dringeblieben 2.0“, schrieb der 50-Jährige nach dem 3:1-Sieg der Schwaben im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV am Montagabend in den sozialen Medien.

Dazu postete er ein Bild mit Sonnenbrille und legte die Tormusik der Stuttgarter darunter. Mislintat, der inzwischen beim niederländischen Topclub Ajax Amsterdam arbeitet, hatte den VfB Ende November nach rund dreieinhalb Jahren verlassen.

Sein Nachfolger als Sportdirektor wurde Fabian Wohlgemuth. Auch in der vergangenen Saison hatten die Stuttgarter gerade noch so den Klassenverbleib geschafft - damals durch ein 2:1 gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag.