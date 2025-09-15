Ex-Sponsor des VfB Stuttgart: Rechtsstreit mit Winamax zieht sich in die Länge
1
Zwei Spielzeiten zierte Winamax das Trikot des VfB Stuttgart. Danach endete das Sponsoring in einem Rosenkrieg. Foto: Rudel

Der juristische Konflikt zwischen dem VfB Stuttgart und seinem Ex-Sponsor Winamax um 2,75 Millionen Euro harrt weiter der Dinge. Das ist der aktuelle Stand.

Der Rechtsstreit zwischen dem VfB Stuttgart und seinem ehemaligen Hauptsponsor Winamax geht in die nächste Runde. Beziehungsweise er zieht sich weiter in die Länge. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Stuttgart auf Anfrage mitteilte, hat der Wettanbieter um eine Fristverlängerung für die Klageerwiderung gebeten. Dieser hat das Gericht zugestimmt. Nun hat Winamax bis zum 13. Oktober die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge auf die Anklage durch den VfB darzulegen. Erst im Anschluss an die Klageerwiderung kann ein Verhandlungstermin bestimmt werden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.