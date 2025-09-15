Ex-Sponsor des VfB Stuttgart: Rechtsstreit mit Winamax zieht sich in die Länge

Rechtsstreit mit Winamax zieht sich in die Länge

1 Zwei Spielzeiten zierte Winamax das Trikot des VfB Stuttgart. Danach endete das Sponsoring in einem Rosenkrieg. Foto: Rudel

Der juristische Konflikt zwischen dem VfB Stuttgart und seinem Ex-Sponsor Winamax um 2,75 Millionen Euro harrt weiter der Dinge. Das ist der aktuelle Stand.











Link kopiert

Der Rechtsstreit zwischen dem VfB Stuttgart und seinem ehemaligen Hauptsponsor Winamax geht in die nächste Runde. Beziehungsweise er zieht sich weiter in die Länge. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Stuttgart auf Anfrage mitteilte, hat der Wettanbieter um eine Fristverlängerung für die Klageerwiderung gebeten. Dieser hat das Gericht zugestimmt. Nun hat Winamax bis zum 13. Oktober die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge auf die Anklage durch den VfB darzulegen. Erst im Anschluss an die Klageerwiderung kann ein Verhandlungstermin bestimmt werden.