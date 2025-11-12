Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Was macht eigentlich Ibrahima Traoré?

1 Ibrahima Traoré im VfB-Dress im Jahr 2014 Foto: imago/Pressefoto Baumann

Wer einmal Fußball gespielt hat, der kann in den meisten Fällen nie wieder von diesem Sport lassen. Das gilt auch für Ex-Profis. Auch Spieler, die auf allerhöchstem Niveau agiert haben, kommen oft nicht lange vom Sport los.

Meist braucht es nach dem Ende der aktiven Zeit ein paar Monate der Erholung. Manchmal auch Jahre. Doch dann tauch sie wieder auf. So wie der VfB-Meisterspieler Alexander Farnerud, der noch vor nicht allzu langer Zeit für den TV Echterdingen in der Verbandsliga aktiv war.

Aktuell sorgt der ehemalige Freiburger Papiss Demba Cissé in England für Furore. Gemeinsam mit Ex-Premier-League-Kollegen wie Danny Drinkwater und Stephen Ireland nimmt Cissé in der Sunday League rund um Newcastle Teams voller schmerbäuchiger Amateure auseinander. Zuletzt erzielte der frühere Magpie sieben Tore in einem Spiel.

Ex-VfB Spieler Ibrahima Traoré kickt in der Landesliga

Ganz so erfolgreich ist Ibrahima Traoré nicht. Vielleicht noch nicht. Nach jahrelanger Pause ist der ehemalige VfB-Spieler (99 Spiele, 8 Tore, 20 Assists), der zuletzt lange bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stand und 49 Länderspiele für Guinea auf dem Buckel hat, wieder aktiv. Für DJK Gnadental in der Landesliga Niederrhein, Staffel 1.

Für den Aufsteiger hat der mittlerweile 37-Jährige bisher acht Partien auf dem Buckel, in denen er je nach Quelle fünf oder sechs Vorlagen gegeben hat. Gnadental steht nach 13 Spielen trotz des prominenten Flügelflitzers auf einem Abstiegsrang. Ein bisschen muss Traoré also noch zulegen, wenn es mit dem Klassenerhalt klappen soll. Vielleicht kann ihm ja Cissé ein paar Tipps geben.