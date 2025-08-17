Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Lilian Egloff kommt beim KSC gut aus den Startlöchern
1
Lilian Egloff (li.) muss an diesem Sonntag mit dem KSC im Pokal in Meuselwitz ran. Foto: IMAGO/Contrast

Beim VfB 2024 aussortiert, kommt Lilian Egloff in Karlsruhe immer besser in Schwung. Als Profi will sich der 22-Jährige nun im zweiten Anlauf etablieren.

Das Vormittagstraining ist gerade absolviert, da kommt Lilian Egloff frisch geduscht und angenehm duftend in die Katakomben des Stadions am Wildpark, um von seinem Fußballerleben in Karlsruhe zu erzählen. Vor dem Auftritt des KSC an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Thüringer Regionalligisten ZFC Meuselwitz sind bereits zwei Spieltage in der zweiten Fußball-Bundesliga absolviert – und der ehemalige Mittelfeldspieler des VfB ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen.

