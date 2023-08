1 Durfte am Wochenende erstmals von Beginn an ran für den FC Liverpool: der frühere VfB-Kapitän Wataru Endo. Foto: imago/Offside Sports Photography

Wieder in Unterzahl, wieder gewonnen: Wataru Endo erlebt gerade beim FC Liverpool einen turbulenten Einstand. Wie lief sein erstes Spiel von Beginn an gegen Newcastle United?















Link kopiert

Lange musste Wataru Endo nicht warten, bis er zu seinem Startelf-Debüt für den FC Liverpool kam. Nach seiner ersten vollen Trainingswoche bei den Reds stand der Ex-Kapitän des VfB Stuttgart am Sonntag im Auswärtsspiel bei Newcastle United direkt in der Anfangsformation von Trainer Jürgen Klopp – und musste auf der Position im zentralen Mittelfeld gemeinsam mit seinen Nebenleuten Alexis Mac Allister (links) und Dominik Szoboszlai (rechts) viel arbeiten.

Denn Newcastle drängte mit dem Publikum im Rücken im St. James’ Park von Beginn an auf die Führung, die durch Anthony Gordon (25.) schließlich auch gelang: Der Stürmer war nach einem Patzer von Trent-Alexander Arnold alleine auf das Tor von FCL-Keeper Alisson zugelaufen. Drei Minuten später kam es noch härter: Nach einer Notbremse sah Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk die Rote Karte, womit Endo wie schon in der Vorwoche bei seinem Debüt gegen den AFC Bournemouth (3:1) in Unterzahl Löcher zu stopfen hatte.

Doppelpack in Unterzahl für Liverpool

Das tat er bis zur 58. Minute, als Klopp einen Doppelwechsel vornahm. Harvey Elliott kam für Endo, Diogo Jota für Cody Gakpo. Die Maßnahme brachte neuen Schwung ins Spiel der Reds, die in Unterzahl die Partie noch drehten: Dem eingewechselten Darwin Nunez gelang ein Doppelpack (81./90.+3) mit zwei Rechtsschüssen in die lange Ecke.

Er habe als Trainer noch nie so ein Spiel erlebt, sagte Klopp im Nachhinein: „Mit zehn Mann in dieser Atmosphäre gegen diesen Gegner ein Spiel zu drehen, daran kann ich mich nicht erinnern.“ Zu Endos Auswechslung nach knapp einer Stunde betonte er: „Die Jungs haben extrem hart gearbeitet, das war super-intensiv.“ Daher habe man so früh gewechselt. Endo selbst sprach auf dem sozialen Netzwerk Instagram von einem „harten Match“, freute sich aber über die drei Punkte. Weiter geht es für Liverpool in der Premier League am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Aston Villa.