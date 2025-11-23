Ex-Spieler des VfB Stuttgart: „Du bist crazy“ – so lief der Austausch mit Anton und Guirassy
12
Am Ende kam es zu einer rasanten Schlussphase: In der 89. Minute brachte Karim Adeyemi den BVB in Führung. Diese sollte jedoch nicht lange halten. Keine Minute später sorgte - erneut - Deniz Undav mit einem Tor für den Ausgleich. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Die einstigen Stuttgarter waren nach dem Spiel länger Kontakt mit ihren Ex-Teamkollegen – inklusive eines Besuchs von Waldemar Anton in der VfB-Kabine.

Bei den Fans des VfB Stuttgart hat Waldemar Anton einen unverändert schweren Stand. Auch eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Bad Cannstatt zu Borussia Dortmund wurde der Innenverteidiger beim direkten Duell am Wochenende bei seinen Ballkontakten ausgepfiffen – zwar nicht mehr so lautstark wie anfangs, aber doch deutlich hörbar. Das Verhältnis zu den früheren Mitspielern beim VfB ist dagegen ein völlig anderes. Man schätzt sich und ist regelmäßig im Austausch, wenn es in den direkten Duellen zum Wiedersehen kommt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.