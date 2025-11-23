Ex-Spieler des VfB Stuttgart: „Du bist crazy“ – so lief der Austausch mit Anton und Guirassy

„Du bist crazy“ – so lief der Austausch mit Anton und Guirassy

12 Am Ende kam es zu einer rasanten Schlussphase: In der 89. Minute brachte Karim Adeyemi den BVB in Führung. Diese sollte jedoch nicht lange halten. Keine Minute später sorgte - erneut - Deniz Undav mit einem Tor für den Ausgleich. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Die einstigen Stuttgarter waren nach dem Spiel länger Kontakt mit ihren Ex-Teamkollegen – inklusive eines Besuchs von Waldemar Anton in der VfB-Kabine.











Bei den Fans des VfB Stuttgart hat Waldemar Anton einen unverändert schweren Stand. Auch eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Bad Cannstatt zu Borussia Dortmund wurde der Innenverteidiger beim direkten Duell am Wochenende bei seinen Ballkontakten ausgepfiffen – zwar nicht mehr so lautstark wie anfangs, aber doch deutlich hörbar. Das Verhältnis zu den früheren Mitspielern beim VfB ist dagegen ein völlig anderes. Man schätzt sich und ist regelmäßig im Austausch, wenn es in den direkten Duellen zum Wiedersehen kommt.