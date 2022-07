19 Hansi Müller zu Beginn seiner Karriere beim VfB Stuttgart. Foto: imago /www.imago-images.de

Hansi Müller schaffte es vom Flüchtlingskind aus der Vojvodina über den VfB Stuttgart zum Topstar bei Inter Mailand. Später wurde er Fußball-Funktionär. Wir gratulieren zum 65. Geburtstag.















Am 27. Juli 1957 wird Hansi Müller in Stuttgart geboren. Als Flüchtlingskind, seine Eltern stammten als sogenannte „Donau-Schwaben“ aus der Region Vojvodina in Serbien, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von dort vertrieben. Müller ging in Freiberg auf die Schule, seine ersten Schritte mim Vereinsfußball machte er beim FV Stuttgart-Rot. So kam er zum VfB – und stieg dort vom A-Jugendmeister zum Bundesliga-Stammspieler und Nationalspieler auf.

1980 wurde er zum dritten „Golden Boy“ Europas überhaupt, bevor es den Preis in dieser Form überhaupt gab. Damals nannte man ihn schlicht den „Besten Nachwuchsspieler Europas“. Müller ist einer von nur drei Deutschen, denen dies gelang. Nach ihm folgten Christoph Metzelder (2002) und Thomas Müller (2010). Auf der Liste stehen neben Müller auch Fußballgrößen wie Robert Prosinecki, Lionel Messi, Ronaldo, Ryan Giggs und Paul Pogba.

Im späteren Verlauf seiner Fußballerkarriere sammelte er Stationen in Italien und Österreich. Nach seiner aktiven Karriere wurde Müller Sportfunktionär, bekleidete beim VfB Stuttgart verschiedene Rollen. Von 2011 bis Mai 2015 saß er im Aufsichtsrat. Wir gratulieren dem Europameister (1980) und Vize-Weltmeister (1982) zum 65- Geburtstag und blicken in der Bilderstrecke auf seine Karriere zurück.