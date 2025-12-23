Ex-Profi des VfB Stuttgart: Höchst erfolgreicher Jahresabschluss für Santiago Ascasibar

1 Die Trophäe in den Händen: Santiago Ascacibar stemmt als Kapitän von Estudiantes stemmt die Trofeo de Campeones in die Höhe. Foto: IMAGO/PhotoCero5

Der Argentinier spielte von 2017 bis 2020 beim VfB und eroberte durch seinen Einsatz und seine Grätschen einige Herzen. Doch was macht er jetzt?











Link kopiert

Von 2017 bis 2020 trug er das VfB-Trikot, jetzt spielt er in seiner Heimat Argentinien. Santiago Ascacibar lief 74 Mal für den VfB Stuttgart auf und war als defensiver Mittelfeldspieler ein wichtiger Pfeiler der damaligen Stuttgarter Mannschaft.

2020 ging es dann zu Hertha BSC. Nach einer Leihe zu Cremonese landete der heute 28-Jährige bei seinem langjährigen Jugendclub Estudiantes de La Plata – von dort war er auch zum VfB gekommen. Zunächst ebenfalls per Leihe, anschließend aber fest.

Mit Estudiantes feierte Ascacibar nun einen erfolgreichen Jahresabschluss. Gleich zwei Pokale kann er sich an Weihnachten unter den Baum legen. Erst krönte sich das Team um Kapitän Ascacibar nach Elfmeterschießen gegen den Racing Club de Avellaneda zum argentinischen Ligameister.

Eine Woche später sicherte sich Estudiantes mit dem nationalen Supercup auch den zweiten Titel des Jahres. Gegen Club Atletico Platense schoss der Ex-Leverkusener Lucas Alario “Los Pincharratas“ (übersetzt: die Rattenpiekser) mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg.