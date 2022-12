1 Sasa Kalajdzic mit seiner Freundin Lorena im Mai 2022 in Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Sasa Kalajdzic befindet sich nach seinem Kreuzbandriss nach wie vor in der Reha-Phase. Privat ist der frühere Stürmer des VfB Stuttgart dagegen im Glück.















Sportlich ist es in den vergangenen Monaten überhaupt nicht so gelaufen, wie sich das Sasa Kalajdzic vorgestellt hatte. Ende August hat der Stürmer den VfB Stuttgart verlassen und ist nach England gewechselt. Doch schon im ersten Einsatz für die Wolverhampton Wanderers hat sich der Österreicher einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie einst nach seinem Wechsel von Wien nach Stuttgart fällt er also lange aus.

Dazu kommt, dass sein Team ohne ihn gerade einmal zehn Punkte gesammelt hat – damit stehen die Wolves am Ende der Tabelle in der englischen Premier League. So weit das Sportliche. Privat läuft es für Sasa Kalajdzic dagegen blendend.

Am Montag postete er jedenfalls drei Bilder bei Instagram, die ihn zusammen mit seiner Freundin Lorena im Urlaub auf den Malediven zeigen. Lorena, die nun seine Verlobte ist. „Will you marry me“, stand in riesigen Buchstaben im Sand geschrieben, Kalajdzic hat seiner langjährigen Freundin also einen Heiratsantrag gemacht – und Lorena hat Ja gesagt. „Ich liebe dich und will den Rest meines Lebens mit dir verbringen“, schrieb Kalajdzic dazu – und scherzte: „Sie ist nun offiziell vom Markt.“

Am Wochenende hatte sich Sasa Kalajdzic übrigens schon einmal in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Da gratulierte er seinem früheren Mitspieler Borna Sosa zum dritten Platz mit Kroatien bei der WM in Katar. Die beiden hatten in ihrer gemeinsamen Zeit beim VfB bestens harmoniert und sich auch abseits des Platzes gut verstanden.