Ex-Profi des VfB Stuttgart: Enzo Millot mit erfolgreichem Debüt in Hongkong

1 Enzo Millot wechselte vergangene Woche vom VfB zu Al Ahli nach Saudi-Arabien. Foto: imago/Sven Simon

Der Mittelfeldspieler steht im Halbfinale des saudi-arabischen Supercups direkt in der Startelf von Al Ahli und trägt sich in die Torschützenliste ein.











Seit einigen Tagen ist Enzo Millot bei seinem neuen Team Al Ahli im Training – nun stand der frühere Profi des VfB Stuttgart direkt in der Anfangsformation im Halbfinale des saudi-arabischen Supercups gegen Al Qadisiyah und hatte dabei gleich doppelt Grund zum Jubeln: Zum einen landete Al Ahli einen ungefährdeten 5:1 (4:1)-Sieg, zum anderen trug sich Millot direkt in die Torschützenliste ein und erzielte den dritten Treffer für seine Mannschaft in der 31. Minute.

Die Partie fand nicht in Saudi-Arabien statt, sondern aus Vermarktungsgründen mehrere tausend Kilometer östlich in Hongkong. Am Supercup in Saudi-Arabien nehmen die beiden Pokalfinalisten sowie die besten Liga-Teams der Vorsaison teil. In die Saison startet Millot mit seiner Mannschaft in der kommenden Woche am Donnerstagabend mit einem Heimspiel gegen Neom SC. Der Franzose war unlängst für knapp 30 Millionen Euro vom VfB nach in die saudische Premier League gewechselt.