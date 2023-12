Ex-Meistertrainer des VfB Stuttgart: Armin Veh lobt Erfolgscoach Sebastian Hoeneß

1 Veh, hier im Jahr 2018, hat Stuttgart 2007 völlig überraschend zum Titel geführt (Archivbild). Foto: imago/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Großes Lob für Sebastian Hoeneß: Stuttgarts ehemaliger Meistertrainer Armin Veh hat den VfB-Erfolgscoach geadelt. Worauf er sich bei der bevorstehenden Partie gegen Bayern München besonders freut.











Link kopiert

Ex-Meistertrainer Armin Veh (62) hat Sebastian Hoeneß (41) vom VfB Stuttgart geadelt. Nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison bestimmen mittlerweile „Spielkunst, Power und defensive Stabilität“ das Spiel bei dem Tabellendritten, schrieb Veh in einer Kolumne für den kicker vor dem Bundesliga-Spitzenspiel der Schwaben bei Bayern München (Sonntag, 19.30 Uhr/Sat.1 und DAZN): „Und dies ist ganz sicher ein Verdienst von Sebastian Hoeneß.“

Der Neffe von Bayerns Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß sei „erkennbar der Chef im Ring, er führt dieses Team, ohne es theoretisch zu überfrachten“, schrieb Veh weiter und zeigte sich begeistert: „Ein junger Trainer, der es nicht nötig hat, durch komplizierte Worthülsen seine Qualität nachzuweisen. Ihm reicht dazu die Arbeit mit der Mannschaft, in der sich jeder Spieler verbessert hat.“

Veh erinnert daran, wo Stuttgart herkommt

Veh, der Stuttgart 2007 völlig überraschend zum Titel geführt hatte, erinnerte zudem daran, wo Stuttgart herkommt. „Man darf nie vergessen, dass wir von einem Team sprechen, das im Sommer nur via Relegation die Klasse hielt“, schrieb er und traut Hoeneß und Co. gegen Bayern am Sonntag einen Coup zu: „Ich bin gespannt auf den Sonntag und freue mich auf ein großartiges Fußballspiel. Und auch ein bisschen darauf, dass Sebastian seinem Onkel Uli den Abend verdirbt.“