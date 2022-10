25 Wohntraum im Stuttgarter Westen: Loft mit 285 Quadratmetern Wohnfläche. Vor dem Umbau stand der ehemalige Kirchenraum lange Zeit leer. Foto: Andrea Block/Christian Haas

So lässt sich Wohnraum schaffen in der Stadt: Ein kreatives Paar hat eine entweihte Kirche im Stuttgarter Westen in einen großzügigen Ort zum Leben und Arbeiten verwandelt. [Plus-Archiv]















Wohnen in der Stadt – in einem Townhouse, wie Einfamilienhäuser heute genannt werden, in einem Loft oder einer Altbauwohnung mit Stuckdecken – ist ein Traum. Kaum zu verwirklichen heute, weil es an Angeboten fehlt. Und weil derlei Objekte für viele Menschen unbezahlbar geworden ist. Selbst ein unrenoviertes Häuschen mit kleinem Garten kostet heute schon 800 000 Euro.