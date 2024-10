Ex-Hurrikan „Kirk“ über Stuttgart gefegt: Sturmfolgen sorgen am Nachmittag noch für Störungen im S-Bahnverkehr

Sturmfolgen sorgen am Nachmittag noch für Störungen im S-Bahnverkehr

1 Auch am Donnerstagnachmittag waren die Sturmfolgen im S-Bahnverkehr noch zu spüren. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

In der Nacht zum Donnerstag fegt Ex-Hurrikan „Kirk“ über Stuttgart und bringt den Bahnverkehr aus dem Takt. Auch am Nachmittag sorgen die Sturmfolgen noch für Störungen. Ein Überblick.











Nachdem Ex-Hurrikan „Kirk“ in der Nacht zum Donnerstag den Bahnverkehr im Raum Stuttgart am Morgen gehörig aus dem Takt gebracht hatte, ist der S-Bahnverkehr auch am Nachmittag teilweise noch gestört (Stand: 17.15 Uhr.

So berichtet der VVS auf seiner Störungsseite, dass es am Donnerstagmorgen aufgrund des Sturms zu einem Oberleitungsschaden im Bereich des Leinfelden-Echterdinger Stadtteils Oberaichen (Kreis Esslingen) gekommen war. Die Reparaturarbeiten ziehen sich laut VVS noch hin, auch am Donnerstagnachmittag konnte noch keine Entwarnung gegeben werden. Allerdings können die Züge die Strecke zumindest eingleisig befahren.

Zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt fährt ein Pendelverkehr der S-Bahnlinie 2 sowie ein Busnotverkehr. Wegen der Störung fährt die Linie S2 zwischen Schorndorf und Stuttgart-Vaihingen lediglich im 30-Minuten-Takt. Der VVS rät Reisenden und Pendlern, auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten.