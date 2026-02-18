Ex-Betriebsratschef von Porsche: Blaue Flecken, große Bühne – Uwe Hück geht wieder in die Wirtschaft

Blaue Flecken, große Bühne – Uwe Hück geht wieder in die Wirtschaft

1 Uwe Hück ist Boxer und betreibt zudem ein Fitnessstudio. Foto: picture alliance/dpa

Der langjährige Porsche-Betriebsratsvorsitzende übernimmt ein Mandat bei einem großen Fitnesskonzern. Dass er seit Jahrzehnten Kampfsport betreibt, dürfte ihm dabei zugute kommen.











Link kopiert

Der langjährige Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück kehrt in die Wirtschaft zurück und hat ein Mandat bei einem großen Hersteller von Fitnessgeräten und Sport-Funktionskleidung übernommen. Nach Informationen unserer Zeitung ist Hück seit Kurzem Mitglied des Verwaltungsrats der Global Health Care AG, einer Holding, zu der unter anderem der Hersteller der in Fitnessstudios und Gesundheitszentren weit verbreiteten Milon-Trainingsgeräte gehört.