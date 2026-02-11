Ex-AfD-Bezirksbeirat: „Ohr-Abbeißer“ erneut zu Haftstrafe verurteilt
Die Festnahme des „Ohr-Abbeißers“ vor Jahren in der Stuttgarter City Foto: 7aktuell/Eyb (Archiv)

Er saß für die AfD im Bezirksbeirat und posierte mit Landeschef Frohnmaier. Nun wurde Markus P. zu acht Monaten Haft wegen Gewaltdelikten verurteilt – nicht zum ersten Mal.

Der als Ohr-Abbeißer bekannt gewordene einstige AfD-Bezirksbeirat Markus P. ist erneut wegen Gewaltdelikten verurteilt worden. Das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt verhängte gegen ihn jetzt eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung, wie eine Sprecherin mitteilte. Damit wurde der 44-Jährige wegen Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen schuldig gesprochen.

