Events in und um Stuttgart: Festle-Saison geht weiter – das geht im August in Stuttgart und Region

Festle-Saison geht weiter – das geht im August in Stuttgart und Region

1 Von Techno-Festival über Feuerwerkshighlights bis Weindorf – im August gehen zahlreiche Open-Air-Events an den Start. Foto: imago stock&people (li.)/Imago/Horst Rudel (Mi.)/ Imago/Image Brocker/Michaael Weber (re.)

Nach Bohnenviertelfest, Westallee und Co. – war's das für dieses Jahr mit Stadtfesten in Stuttgart und der Region? Von wegen. Diese Events stehen im August an.











Der Sommer ist noch nicht vorbei – auch, wenn das angesichts des trüben Wetters in den letzten Wochen so schien. Das gute Wetter hält wieder Einzug in Stuttgart und der Region und macht erneut Lust auf Open-Air-Events und Festle im Freien. Und obwohl Highlights wie das Bohnenviertelfest, die Westallee und Co. nun vorbei sind, warten auch im August zahlreiche Events auf Ausgehfreudige.

Bereits an diesem Wochenende lockt das Attico Fest mit Elektro- und Techno-Beats zu den Stuttgarter Wagenhallen in Stuttgart-Nord. Nach der Premiere im August 2024 tanzen Feierwütige von 15 bis 22 Uhr wieder zu Beats von DJs wie Joseph, 10 am+Friends, Giaco, Leeu, Malian und Nell unter dem wachsamen Blick der Riesengiraffe.

Im Anschluss kann im Waranga am Stuttgarter Schlossplatz weitergefeiert werden. Tickets und weitere Informationen gibt es hier. >>>

Techno bekommen Besucherinnen und Besucher auch am Samstag, 9. August, beim InSzene-Techno-Open-Air am Mercedes Benz-Museum in Bad Cannstatt auf die Ohren. Von 17 bis 22 Uhr wird auf einem großen Outdoorfloor mit Museumskulisse und Foodmeile gefeiert, bevor es anschließend weiter zur Afterparty auf Fridas Pier geht. Auf der Webseite gibt es noch restliche Tickets.

Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Live-Bands und Comedy unter freiem Himmel

Ebenfalls unter freien Himmel wird von 8. bis 10. August beim Umsonst & Draußen-Festival auf dem Festplatz Krehlstraße in Stuttgart-Vaihingen gefeiert. Auf der Bühne des alternativen Festivals stehen dann jedoch junge Bands und alte Hasen aus Stuttgart und der Region. Mit dabei sind etwa Alexis Dalas, Kiosk und Bobby Sayyar. An Infoständen informieren politische und kulturelle Gruppen und Initiativen, Familien können sich auf ein Kinder-Programm freuen. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Kulturelle Highlights bietet im August auch das Renitenz Open Air im Rosengarten des Hospitalhof in Stuttgart-Mitte. Noch bis zum 10. August kann man dort Comedy, Poesie und Musik-Acts lauschen. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Come-Together mit Fassadenkunst

Künstlerisch, allerdings in Form von Mural Art, geht es noch bis zum 10. August beim Pfffestival zu. Das Festival für urbane Kunst begleitet Künstlerinnen und Künstler, die in und um Stuttgart Fassaden gestalten.

Am Sonntag, 10. August, kann man von 15 bis 18 Uhr dem Künstler Jack Lack in der Johannesstraße 56 im Stuttgarter Westen bei der Arbeit zusehen. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Wein-Highlights in der Innenstadt

Weinliebhaberinnen- und Liebhaber kommen ab dem 21. August in der Stuttgarter Innenstadt auf ihre Kosten. Dann eröffnet das traditionsreiche Stuttgarter Weindorf wieder seine Lauben und Hütten. Ganze 17 Tage präsentieren Winzer und Gastronomen aus Stuttgart und der Region auf dem Schillerplatz, in der Kirchstraße und auf dem Marktplatz regionale Weine und schwäbische Küche. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Nachbarschaftlich verbunden geht es am 23. August beim Outside Kubu Nachbarschaftsfest im Stuttgarter Westen zu. Dabei zeigt der Kulturbunker am Diakonissenplatz, was normalerweise unter der Erde kulturell geboten ist.

Von 15 bis 21.30 Uhr erwartet Gäste Live-Musik im Grünen, eine Kunstausstellung sowie Foodtrucks, die fürs leibliche Wohl sorgen. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Kulinarik und Wein im Fachwerk-Ambiente

Nicht nur in Stuttgart, auch in der Region ist im August einiges geboten. In Esslingen beispielsweise dreht sich beim Estival rund um den Marktplatz alles um regionalen Genuss. Sieben Esslinger Wirte präsentieren ihre Produkte, darunter etwa die Sektkellerei Kessler, die Führungen anbietet. Besucherinnen und Besucher können sich zudem auf Rundgänge durch die Altstadt und viele weitere Programmpunkte freuen. Abends bespielen täglich verschiedene Live-Bands das Geschehen. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Das Estival läuft noch bis zum 12. August. Das Festgelände ist von Montag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, freitags von 17 bis 0 Uhr, samstags von 11.30 bis 0 Uhr und sonntags von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet.

DJs und Wein über dem Remstal

Weingenuss und dazu einen phänomenalen Blick über die Weinberge im Remstal erwarten Besucherinnen und Besucher beim Electric Wine Festival am 15. und 16. August im Remstalkino in Weinstadt. Zu Beats verschiedener DJs bietet das Weinstädter Weingut Dobler am Freitag und Samstag regionale Weine und Gerichte an.

An den Turntables stehen DJs wie Akkira, Moses Psychone, Antares, Bunt Marsch und Kevin Kee. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es hier >>>

Lichtershows in der Region

Einen schönen Ausblick haben Besucherinnen und Besucher auch beim Lichterzauber am 16. August im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Nicht nur stimmungsvolle Lichter schmücken dann den Park, von 14 bis 22 Uhr können sich Familien auch auf ein buntes Programm freuen. Während Modellschifffahrer ab 14 Uhr ihre selbstgebauten Boote auf dem See im Südgarten präsentieren, sorgen Musikerinnen und Musiker ab 18 Uhr im Unteren Ostgarten und am Parkcafé für Live-Musik.

Das Highlight des Abend ist dann die Lichter- und Musikshow an der Emichsburg mit Pyrotechnik, LED-Show und Musik. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es hier >>>

Pyrotechnik-Fans sollten sich auch das Feuerwerksfestival Flammende Sterne von 22. bis 24. August in Ostfildern (Kreis Esslingen) nicht entgehen lassen. Im Scharnhauser Park treten an drei Tagen internationale Pyro- und Laserkünstlerinnen- und Künstler gegeneinander an und präsentieren ihr Können am hell erleuchteten Nachthimmel. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Gastronomie-Angebote. Weitere Informationen und Tickets gibt es hier >>>

Barfuß übers Stoppelfeld beim Schäferlauf

Tradition und Volksfest trifft Moderne: Beim historischen Schäferlauf in Markgröningen erleben Besucherinnen und Besucher an vier Tagen im August ein buntes Fest mit rund 150 verschiedenen Ständen, Fahrgeschäften und Live-Musik. Das Highlight: ein Wettrennen zwischen echten Schäferinnen und Schäfern barfuß über das Stoppelfeld. Das Fest findet vom 22. bis 25. August statt. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Beim Markgröninger Schäferlauf geht es barfuß über das Stoppelfeld. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

Wer sich schon Ende August auf den Herbst einstimmen will, kann das in Ludwigsburg tun. Am 24. August startet im Blühenden Barock die alljährliche Kürbisausstellung. Bis zum 2. November verwandelt sich der Schlossgarten in eine bunte Welt aus Kürbisskulpturen. Kürbissuppe, Kürbis-Maultaschen, Kürbis-Secco und andere Kürbis-Gerichte sorgen für das leibliche Wohl. Unter anderem mit im Programm: eine Kürbis-Regatta, bei der Teilnehmende in Riesenkürbissen über den See schippern. Bei der Kürbiswiege-Meisterschaft wird am Ende der Ausstellung der größte Kürbis gekürt. Weitere Informationen gibt es hier. >>>

Kürbisse und Pferde läuten den Herbst ein

Zum Monatsende lockt von 29. August bis 2. September die größte Pferdeschau Süddeutschlands nach Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg. Neben einem Reit- und Springturnier sowie Pferdeprämierungen- und Shows können sich Besucherinnen und Besucher beim Bietigheimer Pferdemarkt auf ein buntes Familienprogramm sowie Achterbahnen und andere Attraktionen auf dem Festgelände freuen. Weitere Informationen gibt es hier. >>>