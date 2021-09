1 Im September ist der Kleine Schlossplatz für Gastro und Konzerte reserviert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nach langer, coronabedingter Durststrecke beginnen zum Wochenende hin wieder Open-Air-Kulturveranstaltungen am Schlossplatz und Wilhelmsplatz.

Stuttgart - Das Kulturleben kehrt nach Stuttgart zurück: Von Donnerstag, 2. September, bis Sonntag, 5. September, findet ein Open-Air-Festival auf dem Wilhelmsplatz statt. Den Beginn macht am Donnerstag um 17 Uhr der Bayerische Kulturbotschafter und Musiker Loisach Marci. In seinen Songs kombiniert er bayerische Traditionsinstrumente mit modernem Elektrosound. Am Freitag macht die österreichische Rock- und Funkband Mothers Cake ab 20 Uhr Stimmung auf dem Wilhelmsplatz. Den Abend eröffnet die Stuttgarter Band Dirty Waters um 19 Uhr. Die Hauptattraktion am Samstag ist ein Auftritt der DJs von Kolchose Soundsystem zusammen mit der Hip-Hop-Gruppe Massive Töne.

Genussplätzle mit Wirten und Konzerten

Auch auf dem Kleinen Schlossplatz ist einiges los. Ebenfalls ab Donnerstag, 2. September, werden Besucherinnen und Besucher des „Genussplätzles“ einen Monat lang mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller verwöhnt. Veranstalter ist der Verein Pro Stuttgart. Parallel dazu gestaltet das Pop-Büro Region Stuttgart zusammen mit dem Kulturbüro Sorglos am Kleinen Schlossplatz unter dem Motto „Eine kleine Abendmusik“ ein kostenloses Programm aus Musik und Performance. Den Auftakt macht am Tag der Eröffnung des Genussplätzles das Konzert von Aentique und Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit von 19.30 bis 21.30 Uhr. Weitere Termine sind am Freitag und Samstag, 3. und 4. September, Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. September, sowie am Freitag und Samstag, 24. und 25. September. Für jeden Abend werden 100 Liegestühle auf dem Kleinen Schlossplatz aufgestellt, um die Performances auf der Bühne entspannt zu erleben. Beide Veranstaltungen unterliegen der 3G-Regel: Eingelassen wird nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist.