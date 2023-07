Dinner in the Sky kommt erstmals nach Stuttgart

1 Die Gäste sind festgegurtet und bekommen ihr Menü von mitfliegenden Kellern auf etwa 50 Meter Höhe serviert. Foto: /Paulo SevenOh

Immer spektakulärer werden Events für Großstädter, die schon viel erlebt haben. Bei Dinner in the Sky zieht ein Kran 32 Gäste auf einer Plattform in Richtung Himmel. Dieser kulinarische Höhenflug feiert im September in Stuttgart Premiere.















Bitte anschnallen und abheben! Während Menschen mit Höhenangst dankend verzichten werden, können sich Eventhungrige, die frei von Akrophobie sind, auf noch mehr Nervenkitzel freuen. Für das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ ist Dinner in the Sky „eines der zehn ungewöhnlichsten Restaurants der Welt“. Seit 2007 reist die Eventreihe in viele Länder – seit einem Veranstalter von Bungeesprüngen noch etwas Spektakuläres eingefallen ist. Vom 13. bis zum 24. September soll’s ganz neue kulinarische Höhenflüge auf dem Killesberg geben. Der Vorverkauf läuft so gut, sagt Paulo Narrog für die Veranstalter, „dass wir wohl Mitte August für Stuttgart ausverkauft sind“.