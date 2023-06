1 Vielen jungen Menschen ist der CO2-Fußabdruck ihres Unternehmens wichtig. Foto: IMAGO/Westend61/IMAGO/Jose Carlos Ichiro

Für unsere Arbeit geht viel Zeit drauf. Deshalb wünschen sich immer mehr junge Menschen, diese Energie in etwas Sinnvolles zu stecken. Infos dazu bekommen sie beim Jobfestival für Klimaschutz am 16. Juni in Stuttgart.















Einen Job zu finden, der zu einem passt und zusätzlich zur Ressourcenschonung, Klima- und Artenschutz beiträgt, ist nicht so leicht – in der automobilgeprägten Region Stuttgart erst recht nicht. Wer sich gerade in der Berufsorientierung befindet, der könnte Tipps dazu am Freitag, 16. Juni, in Stuttgart erhalten.

An diesem Tag veranstaltet die Junge Plattform der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg das Jobfestival für Klimaschutz. Teilnehmen kann man entweder digital oder in Präsenz im Sport-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum, Fritz-Walter-Weg 19, in Bad Cannstatt. Los geht es um 9.30 Uhr, das Ende ist auf 14 Uhr anberaumt. Eingeladen sind Schüler ab Klasse acht, Studierende sowie junge Menschen in beruflicher Orientierung bis 25 Jahre.

Auch Umweltministerin Thekla Walker ist dabei

Bei der Veranstaltung präsentieren sich Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Grüne Energie und Industrie, Mobilität der Zukunft, Natur und Ernährung sowie Städte im Wandel. Zudem gibt es Coachings und Workshops – etwa zu Werten und Zielen, Fördermöglichkeiten oder Bewerbungstipps. Zu Gast ist zudem die Umweltministerin Thekla Walker, die direkt zu Beginn um 9.45 Uhr in einem Gespräch erklärt, wie man mit seiner Berufswahl zum Klimaschutz beitragen kann.

Die Teilnahme ist kostenlos. Noch bis Donnerstag, 15. Juni, kann man sich anmelden. Mehr Infos gibt es online unter www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/jobfestival-fuer-klimaschutz-2023