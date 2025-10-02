Event in Roßwag: Spazieren mit Wein am 3. Oktober

1 Was für ein Blick! Zu bewundern beim Genuss-Spaziergang am 3. Oktober. Foto: Lembergerland

Am Feiertag noch nichts vor? Die Lembergerland-Kellerei in Vaihingen-Roßwag (Kreis Ludwigsburg) veranstaltet eine Genussmeile in den Weinbergen.











Gut eineinhalb Kilometer sind eine durchaus machbare und gemütliche Spaziergangsstrecke – vor allem, wenn es unterwegs verschiedene Stationen gibt, die zum genüsslichen Verweilen einladen. Am Feiertag, Freitag, 3. Oktober, ist wieder die Lembergerland-Genussmeile im Vaihinger Stadtteil Roßwag.

An mehreren Stationen im Ort und in den Weinbergen werden Wein, Live-Musik und Kulinarik geboten. Von 12 bis 18 Uhr wird die Roßwager Halde damit zum Treffpunkt für Weinfreunde, Feinschmecker und Musikliebhaber. Der Eintritt ist frei.

An den Stationen gibt es Allerlei – von Linsen mit Spätzle und Rostbraten-Weck über schwäbische Paella und Kässpätzle bis hin zu Crêpes, Trüffelspezialitäten und Waffelpommes. Dazu gibt es natürlich Lembergerland-Wein.

Zudem gibt es Live-Musik: The BossBoys (Vinothek), Blindsind Acoustic (Vinothek), Jassix (Historisches Gasthaus Adler), Weltempfänger - Acoustic-Cover, Die drei Richtigen, Sina (Soul), Fabian Brenneisen und Lounge-Music mit DJ (jeweils in den Weinbergen).

Parkplätze finden sich unter anderem entlang der Manfred-Behr-Straße und an der neuen Kelter. Weitere Details gibt es unter www.lembergterland.de.