Event in Ludwigsburg: So war der Start des Ballonblühen 2025 in Ludwigsburg

So war der Start des Ballonblühen 2025 in Ludwigsburg

Mit dem Ballonblühen startet das Blühende Barock Ludwigsburg in die Veranstaltungssaison. Am ersten Tag gab es viel Sonne, Spaß für Kinder – und Probleme mit dem Wind.











Der Start in das zweite Ludwigsburger Ballonbühen am Freitagnachmittag ist gelungen. Bei strahlendem Sonnenschein freuten sich Kinder und Erwachsene über Modell-Heißluftballos, Drachensegel, Livemusik und Schausteller auf Stelzen. „So haben wir uns den Start gewünscht“, sagt Lilly Scholz von der Veranstaltungsagentur Eventstifter. „Wir freuen uns besonders über die verschiedenen Altersgruppen, viele Familien sind in drei Generationen hier – Kinder, Eltern und Großeltern.“

Am ersten von drei Veranstaltungstagen stand eine Kinder-Rally im Vordergrund. Die Rally-Mitmachstationen wurden von Freiwilligen verschiedener Ludwigsburger Vereine betrieben und waren gut besucht.

Ballonfahrten abgesagt

Ein besonderes Highlight folgte am Abend: Beim „Nightglow“ ließen rund zwei Dutzend große und kleine Heißluftballons ihre Brenner im Takt der Musik lodern. Die Ballons schwebten einige Meter über dem Boden und tauchten den Schlossgarten in ein beeindruckendes Lichtspiel.

Ein kleiner Wermutstropfen blieb: Einige Besucher hatten sich auf eine Ballonfahrten über den Landkreis gefreut – diese mussten aufgrund starker Winde abgesagt werden. „Der Nordwind hätte uns direkt nach Stuttgart und damit in eine Flugverbotszone getragen“, erklärt Scholz. Die Fahrten wurden am Samstagmorgen nachgeholt.

Auftritt eines Popstars

Einen Weltrekord wie im vergangenen Jahr – damals stiegen 81 Modellballons gleichzeitig in die Luft – wird es dieses Mal nicht geben. Doch das Programm bietet auch am Wochenende zahlreiche Höhepunkte: Am Samstagabend tritt Popstar Sophia auf einer der zwei Bühnen im Blühenden Barock auf. Am Sonntag sorgen neben den Ballonkapitänen auch mehrere Coverbands für Stimmung.

Tickets sind weiterhin online über die Webseite des Ballonblühen oder an der Tageskasse erhältlich. Kinder und andere Ermäßigungsberechtigte zahlen 10 Euro, Erwachsene 17 Euro.