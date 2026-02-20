Event in Filderstadt: Warum der Pferdemarkt 2026 schon wieder ausfällt
1
2023 feierte der Pferdemarkt den 100. Geburtstag. Foto: Archiv Günter E. Bergmann - Photography

2024 mussten die Menschen auf den Pferdemarkt in Bernhausen verzichten, und auch in diesem Jahr ist die Traditionsveranstaltung gestrichen. Was ist der Grund für die Absage?

﻿Die Nachricht kam für viele überraschend: Der Bernhäuser Pferdemarkt fällt in diesem Jahr aus. Schon wieder. Wie die Stadtverwaltung Filderstadt nun bekannt gegeben hat, ist die beliebte zweitägige Veranstaltung mit Pferdeshows, Prämierungen und dem Festumzug einmal mehr gestrichen. Stattdessen findet am 7. März lediglich ein Märzmarkt im Zentrum von Bernhausen statt, ein Krämermarkt mit Verkaufsständen und Bewirtung. Und auch der Reit- und Fahrverein Filderstadt, der stets in die Organisation des Pferdemarkts involviert ist, lässt es sich nicht nehmen, am 8. März auf seinem Gelände eine Pferdeshow sowie einen Reiterflohmarkt auszurichten.

