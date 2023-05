1 Charly Glaser möchte am späten Samstagabend erneut jubeln. Foto: /Markus Brändli

Am Samstag gibt es von 17.30 Uhr bis Mitternacht hochklassige Kämpfe im Richard-Hirschmann-Stadion.















Es ist ein Umzug, den die Veranstalter gerne organisierten: Da die zu erwartenden Besucher der Maximus-Fight-Night in Esslingen die in der Sporthalle an der Römerstraße genehmigte Maximalzahl überschreitet, findet das Event der Kickboxer nun an diesem Samstag im Richard-Hirschmann-Eisstadion auf der Neckarinsel statt. Los geht es um 17.30 Uhr mit sieben Kämpfen der sogenannten „Talents Card“, bei denen unter anderem die 18-jährige Doris Celic und der 26-jährige Alessandro Panza von der Kampfsportakademie Esslingen antreten. Um 20 Uhr beginnen dann die Hauptkämpfe, die bis etwa Mitternacht gehen werden.

Als Erster kämpft dabei der 18-jährige Lokalmatador Daniel Mark in der 76-Kilogramm-Klasse um die deutsche ISKA-Meisterschaft gegen den Freiburger Valentin Knau. Charly Glaser, die anschließend in den Ring steigt, ist nicht nur in der Region als Kickbox-Größe bekannt. Die Linsenhofenerin, die ebenfalls für Esslingen startet, ist zweifache Weltmeisterin im K-1-Kickboxen. Sie kämpft in der 57-Kilogramm-Klasse gegen die ebenfalls stark eingeschätzte Julia Ott aus Ansbach um den Maximus-Woman- Champion-Belt .

In der 69-Kilogramm-Klasse verteidigt der Schorndorfer Johannes Kurz seinen Maximus-Champion-Titel gegen den Ansbacher Artur Scherer. In der 67-Kilogramm-Klasse tritt in Deniz Arslan von der Tiger Sportakademie Esslingen ein weiterer Lokalmatador an. Sein Gegner ist der Kolumbianer Johan Estupinan vom Team CSK Stuttgart.

Ein Highlight soll das Vier-Mann-Turnier in der Königsklasse, dem Schwergewicht, sein. Hier treten Oscar Sokolovski vom Team CSK Stuttgart, Nenad Cosic vom Main Gym Frankfurt, Andre Schmeling vom Amarni Palace Oberhausen und Michal Reissinger aus Tschechien an.

Die Veranstaltung ist fast ausverkauft. Tickets gibt es noch online ww.teammaximus-events.com oder an der Abendkasse.