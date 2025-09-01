1 Biergenuss unter freiem Himmel: Bei den Kirchheimer Biertagen kann man verschiedene Sorten probieren. Foto: Veranstalter

In Kirchheim (Kreis Esslingen) finden vom 4. bis 7. September wieder die Biertage statt. Es gibt nicht nur verschiedene Bierspezialitäten, sondern auch Kulinarik und Live-Musik.











Nach dem Weindorf folgen die Biertage: Von Donnerstag, 4. bis Sonntag, 7. September, wird der Kirchheimer Marktplatz zum Treffpunkt der Bierfreunde. Vier Tage lang dreht sich alles um den Gerstensaft. Rund zehn ausgewählte Bierspezialitäten – fast alle frisch vom Fass – werden ausgeschenkt, unter anderem vom lokalen Erzeuger „Braurevolution“ und der Gast-Brauern aus Bayern, der Andechser Klosterbrauerei. Erstmals gibt es auch eine Prosecco-Spritz-Theke.

Der Donnerstag startet um 17 Uhr, der offizielle Fassanstich durch Kirchheims Bürgermeister Achim Rapp folgt um 19 Uhr. Direkt im Anschluss spielt die Live-Band Marc Water. Am Samstag und Sonntag beginnt das Programm jeweils um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Für musikalische Unterhaltung sorgen täglich Live-Bands. Das kulinarische Angebot – von Pinsa über Burger bis hin zu Baumstriezel – übernehmen verschiedene Food Trucks.

Auch diesmal wird wieder zum „Senioren-Biernachmittag“ eingeladen

Ein Höhepunkt der vierten Kirchheimer Biertage ist der traditionelle „Senioren-Biernachmittag“ am Freitag, 5. September, ab 15 Uhr. Dazu laden der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Kenner, Anne-Katrin Stuth von der Sannwaldstiftung und Festwirt Gunnar Stahlberg ein. Erwartet werden auch Gäste aus Kirchheimer Seniorenheimen. Musikalisch gestalten die „Schwäbischen Barden“ Günther Wölfle und Dieter Hildenbrand den Nachmittag.

In gemütlicher Runde können die Gäste in kleinen Pavillons, die über den Platz verteilt sind, an Stehtischen zusammenkommen oder auf den zahlreichen Bierbänken bis in die späten Abendstunden beieinander hocken. Rechtzeitiges Kommen sichert die besten Plätze: Wie der Veranstalter Gunnar Stahlberg informiert, sind keine Tischreservierungen möglich.

Einige Stände des Wochenmarktes ziehen wegen der Biertage um

Wegen der Veranstaltung wird der Kirchheimer Wochenmarkt nur teilweise auf dem Marktplatz stattfinden. Einige Stände müssen verlegt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind am Donnerstag, 4. September, und Samstag, 6. September, die Händler auch in der Marktstraße, der Max-Eyth-Straße und in der Kornstraße zu finden.