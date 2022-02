1 Gina Rühl (22) verlor bei einem Unfall im Jahr 2019 ihren linken Arm. Wir stellen alle 11 Kandidatinnen der Wahl zur Miss Germany vor. Foto: dpa/Henning Kaiser

Unter dem Motto „The Female Celebration“ wird am Samstag die neue „Miss Germany“ gewählt - zum 20. Mal im Europa-Park. Unter den Finalistinnen ist auch eine „einarmige Prinzessin“.















Rust - Elf Kandidatinnen treten am Samstagabend im Finale um den Titel „Miss Germany“ an. Über das Live-Streaming-Videoportal Twitch können alle Interessierten die Kür im Europa-Park in Rust nördlich von Freiburg verfolgen. Dort geht das Finale der „Miss“-Wahl zum 20. Mal über die Bühne. Das Motto lautet „The Female Celebration“, gefeiert wird weiblich. In der Jury sitzen sollen unter anderem die TV-Moderatorinnen Frauke Ludowig und Laura Wontorra sowie die Schauspieler Hardy Krüger jr. und Uwe Ochsenknecht.

Ab 18.00 Uhr soll es zum ersten Mal eine Warm-up-Show geben, dabei werde auch hinter die Kulissen geblickt. Die Hauptshow startet um 20.45 Uhr. Nicolas Puschmann („Prince Charming“, „Let’s Dance“) soll das Event moderieren. Zudem ist Leony als Musik-Act angekündigt.

Das sind die Finalistinnen

Die Staffel 2021/22 war mit einer deutschlandweiten Top 160 gestartet. Bewerben konnten sich Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren. Vor allem im Internet konnte das Publikum die einzelnen Kandidatinnen und die Etappen bis zum Finale verfolgen.

Am Mittwochabend hatte sich das Bewerberinnenfeld noch einmal dezimiert auf die nun antretenden elf Frauen. Unter ihnen ist Gina Rühl aus Wuppertal. Die 22-jährige Studentin ist auf Instagram bekannt als „Die einarmige Prinzessin“. 2019 hatte sie als Beifahrerin bei einem Motorradunfall den linken Arm verloren. Heute trägt Rühl eine Prothese und berichtet in den sozialen Medien von ihrem Leben. Auf Instagram folgen ihr Zehntausende Menschen. Ihre Bewerbung für „Miss Germany“ hatte ein großes Echo ausgelöst.

Das sind die elf Kandidatinnen:

Gina Antonia Rühl, Wuppertal

Sophie Breuer, Lohr am Main

Lena Jensen, Hamburg

Domitila Barros, Berlin

Celine Nadolny, Recklinghausen

Gadou, Walsrode

Lizzy Kobla Mendama, München

Christina–Joy Nöcker, Köln

Kira Marie Cremer, Köln

Dilara Görün, Frankfurt am Main

Zoë Aurivel, Tübingen