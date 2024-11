Event bei Breuninger: Lena Gercke trifft Fans in Stuttgart

1 Lena Gercke stellt ihre neue Kollektion in Stuttgart vor. Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

Vom Topmodel zur Unternehmerin: Mit ihrer Modemarke LeGer erzielte Lena Gercke im vergangenen Jahr einen Umsatz von 15 Millionen Euro. Am Samstag bittet die 36-Jährige ihre Fans zum Meet & Greet bei Breuninger in Stuttgart.











Mit dem Stuttgarter Fußballer Sami Khedira war sie zusammen, siegte 2006 bei der ersten Staffel von „Germanys Next Topmodel“, moderiert Fernsehsendungen und ist Chefin ihrer eigenen Modemarke LeGer: An glamourösen, aber auch alltäglichen Nachrichten über Lena Gercke mangelt es in den bunten Blättern nicht. Kürzlich war zu lesen, dass sie sich den Zeh gebrochen hat und trotzdem mit einem Lächeln in Paris über das Catwalk gelaufen ist.

Auf Instagram folgen über 100 000 Fans der Mutter von zwei Kindern. Lena Gercke ist viel unterwegs, wie sie auf den Internet- Portalen mit schönen Fotos beweist – und dort hat sie sich nun für einen Besuch bei Breuninger in Stuttgart angekündigt. Wer ihren Post liked und sich markiert, kann nicht nur ein Meet&Greet mit dem früheren Model und der heutigen Modelabel-Chefin gewinnen, sondern auch einen Hoodie der Marke LeGer.

Treffpunkt ist der dritte Stock des Mittelbaus

Das Event bei Breuninger beginnt um 12 Uhr im dritten Obergeschoss des Mittelbaus (Bereich: Young Fashion). Dort wird Lena Gercke bis 14.30 Uhr die Fans zum Meet & Greet empfangen sowie ihre Favoriten aus der neuen LeGer-Kollektion zeigen. Die 36-Jährige will „Frauen durch Mode bestärken“, damit sie sich „selbstbewusst“ und „wohl“ fühlen. Dabei geht es ihr, wie sie sagt, vor allem um „zeitlose Designs“.

Immer mehr Influencer bringen eigene Kollektionen unter ihrem Namen heraus, hoffen, dass sie dank hoher Reichweiten hohe Umsätze erzielen. Meist enden diese Versuchen aber recht früh. Lena Gercke aber schafft es zurzeit, ihren Umsatz von Jahr zu Jahr zu verdoppeln. Bei Breuninger gibt es Teile der LeGer-Kollektion sowohl im Haus als auch online.