Evangelische Kirchengemeinde: Simon Melchinger wird neuer Pfarrer in Köngen

Simon Melchinger hat vor, neben der Arbeit als Pfarrer in Tübingen zu promovieren.

Simon Melchinger tritt im März seinen Dienst als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Köngen (Kreis Esslingen) an. Der 30-Jährige hat nicht nur ein Faible für Theologie, sondern auch für die Naturwissenschaften.











Die Evangelischen Kirchengemeinde Köngen hat einen neuen Pfarrer. Simon Melchinger tritt seinen Dienst im März an. Wie die Gemeinde mitteilt, wird der 30-Jährige am Sonntag, 9. März, um 10 Uhr in einem Gottesdienst in der Peter- und Paulskirche begrüßt.

„Im Pfarrberuf ist das ganze Leben präsent“, sagt Melchinger. Aus diesem Grund habe er sich letztlich für die Theologie und gegen die Naturwissenschaften, die es ihm während der Schulzeit ebenfalls angetan hätten, entschieden. Aufgewachsen in einem kirchlich geprägten Elternhaus, engagierte er sich als Jugendlicher ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde Unterensingen. Später studierte er Theologie in Tübingen und Wien.

Doch ganz konnte Melchinger die Finger nicht von den Naturwissenschaften lassen. So schloss er parallel zur Theologie in Tübingen auch ein Physikstudium ab. Das Verhältnis von Naturwissenschaften und Glauben interessiere ihn sehr, erzählt Melchinger. „Was mein Glaube damit zu tun hat, wie die Welt funktioniert“, sei für ihn eine fundamentale Frage.

Melchinger will als Pfarrer auf Teamarbeit setzen

Die vergangenen zweieinhalb Jahre war der Geistliche als Vikar in der Kirchengemeinde Jettingen im Dekanat Herrenberg tätig. Künftig teilt er sich nun in Köngen die Geschäftsführung der Gemeinde mit Pfarrerin Birgit Scholz und Pfarrer Christian Hölzchen. „Im Team zusammenzuarbeiten ist die Zukunft des Pfarrberufs“, sagt Melchinger. Zu seinen Aufgaben gehören der Religionsunterricht, Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Bestattungen und die Seelsorge. Außerdem ist er in Köngen für die Themen Finanzen und Bau zuständig. Melchingers Dienstauftrag umfasst eine halbe Stelle. Daneben will er nach eigener Aussage in Tübingen eine Promotion über Gottfried Wilhelm Leibniz schreiben.

Die Ordination, die Einführung in den Pfarrdienst, erfolgt in diesem Jahr erstmals zentral für alle Vikarinnen und Vikare der Württembergischen Landeskirche. Der Termin mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl findet am Sonntag, 16. Februar, ab 15 Uhr in der Stiftskirche in Stuttgart statt.