1 „Wir sind Kirche“: Mitglieder der Kirchengemeinde protestierten gegen Pläne zur Schließung der Versöhnungskirche. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Empörung und Unverständnis reagieren Gemeindemitglieder auf Pläne der Gesamtkirchengemeinde zur Schließung der Versöhnungskirche in Oberesslingen. Sie kündigen Widerstand an.















Esslingen - Die Kirche soll im Dorf bleiben. Evangelische Christen, Gemeindemitglieder und der Kirchengemeinderat ziehen alle Register gegen Pläne, die Versöhnungskirche in der Paracelsusstraße 32 in Oberesslingen aufzugeben. Mit einer Demonstration vor Ort, einem offenen Brief an Dekan Bernd Weißenborn, einer Gemeindeversammlung, Dialogbereitschaft und einem Informationsbeitrag im Gemeindebrief kämpfen sie für den Erhalt ihres Gotteshauses. Die Esslinger Gesamtkirchengemeinde verweist dagegen auf Mitgliederschwund, sinkende Kirchensteuereinnahmen, eine angespannte finanzielle Situation und hohe Unterhaltskosten für das Gebäude.