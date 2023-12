Evangelische Kirche Deizisau: Das Geheimnis des Esslinger Altarflügels

1 Siegfried Künstle hat viele Jahre lang an dem rund 120 Seiten starken Werk über das evangelische Gotteshaus in Deizisau gearbeitet. Foto: Marion Brucker

In seinem Buch beleuchtet Siegfried Künstle die Geschichte der mehr als 500 Jahre alten evangelischen Kirche in Deizisau. Eine Spur führt in die ehemalige Reichsstadt Esslingen.











Warum hat ein Zimmermann um 1815 aus der Esslinger Spitalkirche einen Altarflügel auf seinem Kuhgespann nach Deizisau gebracht? Mit dieser und mit ähnlichen Fragen beschäftigt sich Siegfried Künstle in seinem Buch: „Die Evangelische Kirche Deizisau – Ein Begleiter durch die Bau -und Kunstgeschichte und ihr geschichtliches Umfeld.“ Der 83-jährige ehemalige Kirchengemeinderat hat die vergangenen 40 Jahre an dem rund 120 Seiten starken Werk gearbeitet. Ab dem 10. Dezember wird es auf dem Weihnachtsmarkt in Deizisau verkauft und danach in einigen örtlichen Geschäften sowie im evangelischen Pfarramt/Gemeindebüro Deizisau.