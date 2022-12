Bloggerin Alexandra Achenbach Tipps für nachhaltigere Weihnachten

Wer versucht, nachhaltiger zu leben, stößt an Weihnachten vielleicht an seine Grenzen. Hier ballen sich Themen wie Geschenkewahn oder Baumfrage. Die Expertin Alexandra Achenbach erklärt, was man anders machen könnte.