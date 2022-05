8 Nicht schlecht, die Lightshow auf der ESC-Bühne in Turin Foto: dpa/Nderim Kaceli

Die einen sammeln die Punkte ein, die anderen schauen dabei wieder nur zu: Diese sieben Dinge kann man vom Eurovision Song Contest in Turin für die Zukunft lernen.















Link kopiert

Diese ESC-Nacht wird man so schnell nicht vergessen, ein Eurovision Song Contest mitten im Krieg: Am Anfang sang das gesamte Publikum minutenlang den alten John-Lennon-Refrain „Give Peace a Chance“, am Ende jubelten alle für den ukrainischen Sieger des Abends. Nur die Deutschen kamen mal wieder nur auf den letzten Platz. Kann man aus alledem etwas lernen? Hier unsere sieben ESC-Ratschläge: