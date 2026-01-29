Eurovision Song Contest: Swarovski und Ostrowski moderieren den ESC in Wien

2 Michael Ostrowski wird durch die neun Live-Shows führen. (Archivbild) Foto: Tobias Hase/dpa

Wien - Victoria Swarovski und Michael Ostrowski werden den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Österreich im Mai moderieren. Das teilte der Veranstalter mit, der öffentlich-rechtliche TV-Sender ORF. Die Fernsehmoderatorin Swarovski ist in Deutschland unter anderem für ihre Moderation der RTL-Tanz-Show "Let's Dance" bekannt. Michael Ostrowski ist Schauspieler, unter anderem im Film "Der Onkel" (2022).

"Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat", sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz laut Mitteilung. Beide seien mit großer Leidenschaft für den Song Contest hervorragende "Botschafter für die Sache". Und sie gab ein Versprechen ab: Die beiden würden "mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben."