Eurovision Song Contest: Gleich drei Moderatorinnen beim ESC-Finale

1 Energiegeladen: Michelle Hunziker führt durch den ESC. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frech und lustig - so kennt das Publikum die einstige «Wetten, dass ...?»-Moderatorin Michelle Hunziker. Sie steht nicht nur mit einer, sondern zwei Kolleginnen als Moderatorin auf der ESC-Bühne.











Basel - Die einstige "Wetten, dass ...?"-Moderatorin Michelle Hunziker wird mit zwei Kolleginnen durch das Finale des Eurovision Song Contest im Mai in Basel führen. Zusammen mit ihr moderieren die Kabarettistin Hazel Brugger und die Sängerin Sandra Studer, wie der Schweizer Sender SRF in Basel bekanntgab.

Der größte Musikwettbewerb der Welt mit mehr als 150 Millionen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen findet vom 10. bis 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel an der deutschen Grenze statt.

Hunziker (47), Brugger (31) und Studer (55) präsentierten sich bereits gemeinsam als Traum-Trio: "Zusammen zu moderieren braucht ja Energie, und das hat bei uns sofort geklappt", sagte Hunziker. Im Finale stehen sie zu dritt auf der Bühne, die Halbfinale bestreiten Studer und Brugger.

Brugger ist eine schweizerisch-deutsche Kabarettistin, die in Deutschland aus der satirischen Heute-Show des ZDF bekannt ist. Sie gewann 2020 den Deutschen Comedypreis als Beste Komikerin. Studer ist Sängerin und Fernsehmoderatorin. Ihre Musikkarriere startete sie 1991 - auf der Bühne des ESC. Sie erreichte damals für die Schweiz den fünften Platz.

Direkt neben der St. Jakobshalle findet im Stadion des FC Basel ein Public Viewing mit Show und großen Leinwänden vor 36.000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Dort führen die Schweizer Moderaten Sven Epiney (53) und Melanie Freymond (47) durch den Abend. Die Tickets für das Finale und das Public Viewing sind ab Ende Januar zu kaufen.

Der ESC findet in Basel statt, weil Nemo aus der Schweiz 2024 in Malmö mit dem Lied "The Code" gewann. Ausrichter des neuen Wettbewerbs ist immer das Land, das die Trophäe gewinnt.