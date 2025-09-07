European League of Football: „Das bleibt für immer“ – wie Louis Geyer Stuttgart Surge zum Titel geführt hat

„Das bleibt für immer“ – wie Louis Geyer Stuttgart Surge zum Titel geführt hat

1 Louis Geyer (2. v. li.) feiert mit den Kollegen den ersten ELF-Titel von Stuttgart Surge. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Drei Touchdowns gelangen Stuttgart Surge beim Titelgewinn in der European League of Football – alle drei erzielte Louis Geyer. Für den dieser Sieg eine besondere Bedeutung hat.











Link kopiert

Die Antwort kam schnell und ließ an Klarheit wenig vermissen. „Können Sie so aufhören?“, fragte ein Reporter nach dem Endspiel der European League of Football (ELF) den Quarterback Reilly Hennessey. Der Spielmacher von Stuttgart Surge grinste kurz – und meinte dann nur: „Yes.“ Es war tatsächlich das letzte Spiel in der Karriere des US-Amerikaners – dem er noch einmal seinen Stempel aufgedrückt hatte.