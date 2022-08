European Championships Hiller/Grossmann holen EM-Gold im Kajak-Zweier

Am Finaltag der Kanu-EM in München haben Martin Hiller und Tamas Grossmann die sechste Goldmedaille für das deutsche Team geholt.Nur zwei Wochen nach ihrem Sieg bei der WM in Kanada sicherte sich das Duo im Kajak-Zweier über 1000 Meter auch den EM-Titel.