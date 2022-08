22 Stiller Star der Leichtathletik: Uli Knapp, Trainer von Malaika Mihambo Foto: imago//Christian Schroedter

Uli Knapp ist der Trainer hinter den vier Goldmedaillen nacheinander der Weitspringerin Malaika Mihambo bei internationalen Großereignissen – er hat besondere Methoden.















Uli Knapp hatte Tränen in den Augen, als er Malaika Mihambo auf der Tribüne des Hayward Fields in Eugene/USA in die Arme schloss. Mit dem Weltmeistertitel Ende Juli hatte sein Schützling zum vierten Mal in Folge Gold im Weitsprung bei einem internationalen Großereignis gewonnen. Nur Heike Drechsler war erfolgreicher.