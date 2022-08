31 Gina Lückenkemper kann ihren EM-Triumph im 100-Meter-Sprint kaum fassen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Zuschauer strömen in Massen, die Stimmung ist bestens, die Athleten sind begeistert: Die European Championships sind bislang ein voller Erfolg. Das gilt auch für die deutschen Sportlerinnen und Sportler, die mit dem Heimvorteil im Rücken auftrumpfen können – sie sammeln Medaille um Medaille bei den Europameisterschaften in neuen verschiedenen Sportarten.

Großen Anteil an der guten deutschen Ausbeute haben die Bahnradsportler, die alleine 13 Podestplätze verbuchen konnten bis zum Abschluss ihrer EM in den Münchner Messehallen am Dienstagabend – achtmal gab es für sie Gold. Und auch die Wettkämpfe in der Leichtathletik sind für das deutsche Team bestens angelaufen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir alle deutschen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner in München.