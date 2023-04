1 Die Ökonomin Andrea Wechsler ist von der CSU zur Südwest-CDU gewechselt. Foto:

Die Einführung der Frauenquote bei der CDU trägt Früchte: Im Land führt Andrea Wechsler die Partei in die Europawahl. Um dies zu ermöglichen, hat ein etablierter Europapolitiker seinen Spitzenplatz geräumt.















Link kopiert

Lediglich ein Foto benötigt Andrea Wechsler, die die Südwest-CDU im kommenden Jahr in die Europawahl führen soll, um ihre Leidenschaft für die EU zu begründen: „Ich denke da an ein einziges Bild: Helmut Kohl und François Mitterrand Hand in Hand vor den Gräbern in Verdun“, sagt die 45-Jährige gleich am Anfang ihrer Rede beim Bezirksparteitag der CDU Nordwürttemberg.