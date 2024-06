Ergebnisse der Europawahl 2024 in Waiblingen

Europawahl in Waiblingen - alle Ergebnisse

Die vorläufigen Ergebnisse der Europawahl in Waiblingen stehen fest. Wir berichten alle Ergebnisse der Parteien sowie die Wahlbeteiligung.











Bei der Europawahl 2024 wird auch in Waiblingen das Europäische Parlament neu gewählt.

Dieser Beitrag zeigt den Stand nach Auszählung aller Wahlbezirke. Es handelt sich dabei nicht um das amtliche Endergebnis, sondern um Angaben der örtlichen Wahlleitung.

Die CDU hat bei der Europawahl in Waiblingen die meisten Stimmen geholt: 30,6 Prozent (2019: 28,4 %). Auf Platz zwei und drei landen die AfD und die Grünen mit 14,3 Prozent und 13,8 Prozent.

Die folgende Grafik zeigt, wie die Parteien in Waiblingen bei der Europawahl vom 9. Juni 2024 abgeschnitten haben. Die Stimmenanteile werden in Prozent dargestellt.

Wir berichten die Wahlbeteiligung sowie die Gewinne und Verluste der angetretenen Parteien.

Die Wahlbeteiligung in Waiblingen liegt bei 61,5 Prozent. Insgesamt haben 22239 von 36157 Wahlberechtigten abgestimmt. Verglichen mit der letzten Europawahl in Waiblingen ist die Wahlbeteiligung gestiegen, damals lag sie bei 60,6 Prozent. Im Landesschnitt haben damals 64 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt.

Größter Gewinner bei der Europawahl ist in Waiblingen die Partei „Bündnis Sarah Wagenknecht“ (plus 4,4 Prozentpunkte). Ebenfalls dazugewonnen hat die AfD mit plus 3,9 Prozentpunkten. Die größten Verluste haben die Grünen eingefahren (-7,3 Prozentpunkte).

Die folgende Grafik zeigt die Gewinne und Verluste der einzelnen Parteien verglichen mit der letzten Europawahl in Waiblingen:

Am 9. Juni 2024 finden mehrere Wahlen statt. Gewählt werden ein neues Europaparlament, ein neues Regionalparlament, neue Kreistage und neue Gemeinderäte. Zuerst wird die Europawahl ausgezählt, danach Regional-, Kreistags- und Gemeinderatswahl. Hier finden Sie die Ergebnisse zur Europawahl in Waiblingen sowie allen weiteren Gemeinden. Die Ergebnisse der Regionalwahl finden Sie hier und die Ergebnisse der Kreistagswahl finden Sie hier.

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Europawahl in diesem Jahr 34 Parteien und Listen antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien zu Sonstigen zusammen. Mehr zur Methodik lesen Sie hier.