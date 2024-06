Europawahl 2024 BW: So hat Ihre Gemeinde bei der Europawahl abgestimmt

1 Hier finden Sie die Ergebnisse der Europawahl für die Gemeinden in Baden-Württemberg. Foto: ZGS/Montage: Ruckaberle

Noch wird die Europawahl 2024 ausgezählt. Wer liegt in Ihrer Gemeinde vorn? Den aktuellsten Stand finden Sie hier laufend aktualisiert.











Link kopiert

Bei der Europawahl wird das neue Europäische Parlament in Straßburg bestimmt. Hier finden Sie die Ergebnisse für alle Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Auszählung bei den Wahlen in Baden-Württemberg soll im Laufe des Sonntagabends beendet sein.

Wie hat Ihre Gemeinde bei der Europawahl abgestimmt? Wie die Parteien in Ihrer Gemeinde abschneiden, die Gewinne und Verluste der Parteien sowie die Wahlbeteiligung lesen Sie über einen Suchschlitz unten.

Benachrichtigungsservice aktivieren

Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Unten können Sie die Ergebnisse für Ihre Gemeinde abfragen, sobald diese vorliegen. Um automatisch von uns benachrichtigt zu werden, aktivieren Sie unser Wahlergebnis-Update mit nur einem Klick.

In diesem Beitrag erklären wir die Funktionalität im Detail.

Zum Ergebnis Ihrer Gemeinde

Welche Parteien liegen in Ihrer Gemeinde vorn? Geben Sie Ihre Gemeinde in den Suchschlitz ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen:

Neben den Ergebnissen zur Europawahl berichten wir auch den aktuellen Zwischenstand der Kreistagswahl (hier geht es zur Übersicht). Die Ergebnisse der Gemeinderatswahl in ganz Baden-Württemberg finden Sie in Echtzeit in dieser Übersicht. Besonders ausführlich berichten wir den Zwischenstand zur Gemeinderatswahl in Stuttgart, dieser wird am Montag von 17 Uhr an erwartet.

Unsere Empfehlung für Sie Newsblog zum Wahlsonntag Erste Hochrechnungen sehen Union und AfD bei Europawahl als Sieger Die Menschen in Baden-Württemberg sind an diesem Sonntag zur Wahl diverser Parlamente aufgerufen. Wir berichten über das aktuelle Geschehen in einem Newsblog.

Die Europawahl wird zuerst ausgezählt, dann die Regionalwahl und dann folgen die Kreistags- und Gemeinderatswahl.