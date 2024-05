Europapremiere von „Bad Boys: Ride or Die“: Fans überraschen Will Smith und Martin Lawrence in Berlin

Fans überraschen Will Smith und Martin Lawrence in Berlin

Will Smith und Martin Lawrence posieren bei der Filmpremiere von „Bad Boys: Ride or Die" in Berlin. Foto: dpa/Carsten Koall

Der vierte Teil der Actionfilmreihe „Bad Boys“ mit Will Smith und Martin Lawrence kommt bald in die Kinos. Bei der Europapremiere in Berlin hatten die Fans der beiden Hauptdarsteller kleine Überraschungen in petto.











Will Smith (55) und sein Co-Star Martin Lawrence (59) sind am Montagabend zur Europapremiere ihres neuen Actionfilms „Bad Boys: Ride or Die“ nach Berlin gekommen. Für diesen Film sei es schwieriger gewesen, in Form und zu guter Kondition zu kommen, sagte Smith gegenüber der dpa. „Was früher drei Monate dauerte, dauerte nun sechs Monate.“ Das liege halb am Alter und halb an seiner Liebe zu Donuts, scherzte er.

Auf Instagram teilte Will Smith fleißig Storys von begeisterten Fans. Eine junge Frau überraschte ihn mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „I just can’t“ (zu Deutsch „Ich kann einfach nicht“), das er zuvor in den sozialen Medien geteilt hatte. In einem Beitrag des Schauspielers ist zu sehen, wie er und sein Kollege Lawrence Autogramme auf Poster ihrer 1990er-Jahre Sitcoms „The fresh prince of Bel Air“ und „Martin“ geben. Smith schrieb dazu „Berlin geht weiiit zurück in die Vergangenheit! Liebe es!!“

Der neue Film ist der vierte Teil der Bad Boys-Reihe. In „Ride or Die“, der ab dem 5. Juni in den deutschen Kinos anläuft, kommt das Duo einem Korruptionsskandal auf die Spur, gerät aber selbst in eine Intrige und muss fliehen. In unserer Bildergalerie haben wir einige Impressionen zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!