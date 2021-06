1 In der Münchner Arena werden zur Europameisterschaft in diesem Jahr Zuschauer zugelassen. (Archivbild) Foto: imago images/Sven Simon/FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft darf ihre drei EM-Gruppenspiele in München vor Zuschauern austragen. Die Arena soll mit rund 20 Prozent ihrer Kapazität gefüllt werden.

München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann ihre drei EM-Gruppenspiele in München vor Publikum austragen. In der Arena sollen rund 14.000 Zuschauer zugelassen werden. Dies entspricht 20 Prozent der Kapazität (70.000 bei internationalen Spielen). Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer an der Kabinettssitzung mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Freitag in München. Söder soll danach zu den Beschlüssen Stellung nehmen.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte bei der Zusage für den deutschen Spielort eine Zahl von mindestens 14.500 Zuschauern gefordert und schon eine entsprechende Anzahl von Eintrittskarten verlost. Die Stadt München hatte aber mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie keine Garantie abgegeben.

Das erste Spiel der DFB-Auswahl findet am 15. Juni statt, Gegner ist Weltmeister Frankreich. Es folgen die Partien gegen Europameister Portugal (19. Juni) sowie gegen Ungarn (23. Juni). Danach ist München außerdem Schauplatz eines Viertelfinals (2. Juli).