Europameister im Vespa-Racing: Esslinger fährt rasante Rennen statt Bummeltouren zur Eisdiele

1 Toni Fattorusso fuhr der Konkurrenz zuletzt auf und davon. Foto: Bengt Lange/www.bengt-lange.de.

Toni Fattorusso ist Europameister im Vespa-Racing. Der Esslinger zeigt sein Können nicht nur auf der Strecke, sondern greift auch in der Werkstatt tief in die Trickkiste. Wie er zu seinem ungewöhnlichen Hobby kam und was ihn so erfolgreich macht.











Das Vespa-Virus sei bei ihm „ganz, ganz tief verwurzelt“, sagt Toni Fattorusso. Im Raum Stuttgart aufgewachsen, verbrachte er in der Schulzeit die Sommerferien meist bei Familienangehörigen in der Nähe von Neapel. „Mein Opa war Weinbauer am Fuße des Vesuvs, der hatte nur die Vespa und die Ape – die Transportvariante – als Fortbewegungsmittel.“ Dementsprechend verbindet Fattorusso unzählige Kindheitserinnerungen mit dem ikonischen Roller.