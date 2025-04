Europäische Tage des Kunsthandwerks: Kunsthandwerkerinnen bei einem Kaffee über die Schulter schauen

1 In ihrem Meisterbetrieb können Schaulustige Michaela-Stefanie Karle über die Schulter auf den Webstuhl schauen. Foto: Michaela-Stefanie Karle

Weben, Brennen, Basteln: Vom 4. bis 6. April öffnen drei Kunsthandwerkerinnen im Kreis Esslingen die Türen ihrer Werkstätten – und präsentieren ihre Unikate.











Edle Abendkleider, imposante Steinskulpturen oder filigrane Keramikarbeiten – das Kunsthandwerk hat einiges zu bieten. Um dieses der Öffentlichkeit zugänglicher zu machen und näherzubringen, finden jedes Jahr im April die Europäischen Tage des Kunsthandwerks (ETAK) statt.

Begonnen hat die Aktion im Jahr 2002 in Frankreich. Mittlerweile findet sie in 24 europäischen Ländern statt. Dieses Jahr können Kunstinteressierte vom 4. bis 6. April Werkstätten, Ateliers und Läden von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern besuchen. Auch im Kreis Esslingen öffnen Kunstbetriebe ihre Türen, um Besucherinnen und Besucher zu empfangen – ganz ohne Kosten.

Handgemachte Tücher und Keramik in Aichwald

Accessoires, Geschirrtücher oder das Saunatuch: In der Linum Manufaktur für feine Stoffe entstehen Unikate aus hochwertigen Naturfasern. Bereits in zweiter Generation webt die Inhaberin Michaela-Stefanie Karle in ihrem Betrieb in Aichwald. Am Freitag und Samstag, 4. und 5. April, präsentiert sie ihre Werke zwischen 13 und 18 Uhr, am Sonntag, 6. April, zwischen 10 und 17 Uhr. Schaulustige können ihr beim Weben über die Schulter schauen und sich außerdem auf Crêpes, Kaffee und Törtchen freuen.

Birgit Knapp-Lang präsentiert ihre handgemachten Keramikarbeiten. Foto: Birgit Knapp-Lang

Am Samstag und Sonntag ist zudem Birgit Knapp-Lang zu Gast in der Manufaktur. Dort wird die Keramikmeisterin ihr im Gasofen gebranntes Porzellan präsentieren. Zwischen 13 und 17 Uhr am Samstag, und 10 und 17 Uhr am Sonntag, wird sie demonstrieren und erklären, wie die Muster auf ihren Arbeiten entstehen. Gleichzeitig findet ein Postkartenworkshop mit verschiedenen Materialien aus der Werkstatt statt.

Upcycling mit Kassettenbändern in Nürtingen

Im Haus Vier in Nürtingen entwirft Tiina Kirsi Kern unter anderem Kissen, Wandarbeiten und Taschen. Das Besondere dabei: sie bestehen aus alten Kassetten- und Videobändern. Am Sonntag, 6. April, können Besucher zwischen 11 und 17 Uhr diese nachhaltigen Werke in der Schauwerkstatt betrachten – und anschließend den Osternestlesmarkt oder den verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt genießen.