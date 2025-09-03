Europa-Tour: Radiohead kommt für Deutschland-Konzerte nach Berlin

1 Radiohead-Sänger Thom Yorke. Mit Songs wie "Karma Police" und "Creep" erlangte die britische Band in den 90er Jahren weltweite Bekanntheit (Archivbild). Foto: Amy Harris/AP/dpa

Der Refrain des Welthits «Creep» ist so bekannt, dass wahrscheinlich nicht nur Fans ihn textsicher mitsingen können. In Berlin geht das bald auch live.











Berlin - Nach mehreren Jahren Pause kommt die britische Rockband Radiohead dieses Jahr für vier Konzerte nach Deutschland. Die Konzerte finden am 8., 9., 11. und 12. Dezember statt - alle in der Uber Arena in Berlin. 16 weitere Shows sind diesen Winter in Madrid, Bologna, London und Kopenhagen geplant.

Für Tickets müssen Fans sich nach Angaben der Plattenfirma Beggars Group zunächst auf der offiziellen Website der Band registrieren. Registrierungen starten diesen Freitag, 5. September um 11.00 Uhr deutscher Zeit und schließen nach 72 Stunden. Der eigentliche Ticketverkauf beginnt dann am 12. September.

Schlagzeuger Philip Selway ließ in einer an Fans gerichteten Nachricht mitteilen: "Letztes Jahr sind wir zum Proben zusammengekommen, einfach nur zum Spaß. Nach sieben Jahren Pause fühlte es sich wirklich gut an, die Songs zu spielen und die Verbindung zu einer musikalischen Identität wiederherzustellen, die tief in uns allen verankert ist."

Mit Songs wie "Karma Police" und "Creep" erlangte Radiohead in den 90er Jahren weltweite Bekanntheit. 2022 gründeten Sänger Thom Yorke und Gitarrist Jonny Greenwood zusammen mit dem Jazz-Drummer Tom Skinner das Projekt The Smile. Im Juli 2024 musste The Smile geplante Europa-Konzerte absagen, da Jonny Greenwood erkrankte und zeitweise auf der Intensivstation behandelt wurde.