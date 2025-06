Europa-Tour im Sommer: Rapper Drake gibt acht Konzerte in Deutschland

1 Rapper Drake soll im Sommer insgesamt neun Konzerte in Europa und Großbritannien geben. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Nach seiner Musikpause und der Fehde mit Kendrick Lamar kommt der kanadische Superstar wieder abseits Nordamerikas auf Tour. Im Sommer stehen auch vier deutsche Städte an.











Frankfurt - Rapper Drake will nach sechs Jahren im Sommer erstmals wieder in Europa auf Tour gehen - mit Auftritten auch in vier deutschen Städten. Köln, Berlin, München und Hamburg stünden im August und September auf dem Programm, teilte der Veranstalter Live Nation GmbH mit. Er tritt in jeder dieser Städte zweimal auf.

Auch in Zürich ist ein Konzert geplant, in Birmingham möchte er auf einem Festival auftreten. Das erste Konzert in Deutschland steht am 15. August in Köln an. Der Vorverkauf soll am Donnerstag, 15.00 Uhr, starten. Mit welchen Ticketpreisen Fans rechnen müssen, sagte eine Sprecherin von Live Nation zunächst nicht.

Erste Tour in Europa seit 2019

Die Tour ist laut Veranstalter die erste nach Europa und Großbritannien seit 2019. In den vergangenen beiden Jahren war Drake live vor allem in Nordamerika zu sehen, Anfang des Jahres folgten Konzerte in Australien.

Nach seinem Studioalbum "For All The Dogs" hatte der Rapper im Jahr 2023 eine Musikpause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Dieses Jahr folgte mit "$ome $exy $ongs 4 U" ein Album in Zusammenarbeit mit dem R&B-Produzenten Partynextdoor. Letzterer soll bei den Konzerten in Deutschland ebenfalls auf der Bühne stehen.