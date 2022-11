1 Ab der Saison 2023/24 wird der Europa-Park seine Eintrittspreise erneut erhöhen. Foto: Europa-Park

Auch zur kommenden Saison 2023/24 wird der Europa-Park in Rust seine Preise erhöhen. Das Management nennt die gestiegenen Energiepreise als Grund.















Rust - Der Europa-Park plant schon die neue Saison 2023/2024, die am 27. März 2023 beginnt. In ihr werden die Eintrittspreise erneut steigen. Erwachsene zahlen in der Nebensaison dann 57,50 Euro statt 55 Euro und in der Hauptsaison 65 Euro statt wie aktuell noch 62 Euro. "Eine moderate Erhöhung der Eintrittspreise im Vergleich zu den Vorjahren ist leider unvermeidlich", erklärt Parksprecherin Juliana Kappus.

Grund dafür sei die Energiekrise. Der Europa-Park reduziere seinen Energieverbrauch intensiv durch eine Vielzahl an Maßnahmen und setze verstärkt auf den Einsatz von regenerativer Energie. "Trotzdem können die steigenden Kosten damit nicht vollständig aufgefangen werden. Mit der Erhöhung der Eintrittspreise um rund fünf Prozent gibt der Europa-Park jedoch nur einen geringen Teil der massiven Mehrkosten an die Gäste weiter."

Laufende Großprojekte

Darüber hinaus sei die Preiserhöhung auf laufende Großprojekte zurückzuführen, mit denen der Europa-Park sein Angebot für die Besucher stetig erweitere. Derzeit entsteht mit dem Themenbereich Kroatien der 16. europäische Themenbereich sowie die 14. Achterbahn.

"Der Eintrittspreis ist im internationalen Vergleich sehr günstig und kann nur aufgrund einer effizienten Art zu wirtschaften angeboten werden", so Kappus. Deutschlandweit jedoch ist der Europa-Park nicht nur Spitzenreiter hinsichtlich der Anzahl seiner Attraktionen, sondern auch in Sachen Eintrittspreise.